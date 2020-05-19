سعد الخثلان: إهداء ثواب قراءة القرآن لقريبي الميت جائز (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم إهداء ثواب قراءة القرآن لقريبي الميت، مؤكدًا أن تلك المسألة محل خلاف بين أهل العلم. كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم إهداء ثواب قراءة القرآن لقريبي الميت، مؤكدًا أن تلك المسألة محل خلاف بين أهل العلم. وأضاف "الخثلان" في تصريحات تليفزيونية، أن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الجواز، وإن كان ليس من قبيل المشروع لكنه يبقى جائزًا ومن جنس الأعمال التي يجوز إهداء ثوابه إلى الاموات.

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