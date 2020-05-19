شاهد.. أمطار الحناكية بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء. أظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء. وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية اليوم على منطقة المدينة المنورة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وتشمل الحالة محافظات العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع ووادي الفرع ، وتستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

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