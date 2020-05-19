بالصور.. ضبط 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة، 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل لا تحمل أختامًا ضريبية. ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة، 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل لا تحمل أختامًا ضريبية. في سياق آخر، أعلنت الهيئة عن تقديمها ورش عمل باللغتين العربية والانجليزية لأكثر من 2100 مكلف.

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