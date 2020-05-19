شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تُنبه من الأمطار والسحب الرعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيهًا مبكرًا على الرياض ونجران.

وحذرت الهيئة من الأمطار المتوسطة على نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية وتساقط البرد، وذلك حتى التاسعة مساءًا.

بينما نبّهت من استمرار السحب الرعدية الممطرة على الرياض، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وذلك حتى التاسعة مساء اليوم.