شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ على المري يوضح قعدة المغضوب عليهم وأهل النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري قعدة المغضوب عليهم وأهل النار، وذلك ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

وأضاف أن هناك أحاديث أوضحت أن جلسة المغضوب عليهم أو أهل النار تكون بالإتكاء على اليدين، فيما قال آخرون أنها تكون بالإتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر، مؤكدًا أن هذه الهيئة لا تجوز للصلاة.