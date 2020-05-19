شكرا لمتابعة خبر عن "توكّلنا" يوضح الإجراء المتّبع للخروج من منطقة إلى أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن تطبيق "توكلنا" بأنه في حال الخروج من منطقة لأخرى أثناء منع التجول يتطلب تقديم تصريح خروج عبر "تصاريح التنقل" التابع للأمن العام . أعلن تطبيق "توكلنا" بأنه في حال الخروج من منطقة لأخرى أثناء منع التجول يتطلب تقديم تصريح خروج عبر "تصاريح التنقل" التابع للأمن العام . وأوضح التطبيق المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيا، بأن ذلك جاء رداً على استفسار أحد المعلقين من مدينة جدة بأنه يرغب في الذهاب إلى مكة، أن الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق خلال فترة المنع يكون عن طريق الأمن العام.

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