شكرا لمتابعة خبر عن أسباب انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين كبار السن في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أسباب انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين كبار السن، إذ بلغت 4% من إجمالي إصابات الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن السبب يرجع لشكل الهرم السكاني في المملكة، الذي يشكل فيه الشباب والأطفال النسبة الأكبر من نسب الأعمار.

وأشار كذلك إلى الحرص على الفئة العمرية من 65 عامًا، والالتزام المجتمعي والحماية الإضافية التي آتت ثمارها.

وأوضح عدة إجراءات احترازية يجب على الأم المرضعة اتخاذها، حتى لا ينتقل فيروس كورونا المستجد إلى الرضع، وهي: تطهير الثدي، وتعقيم الأسطح والأماكن وغسل اليدين وتنظيف الأدوات المستخدمة بشكل مستمر.