شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دارة الملك عبدالعزيز تلقي الضوء على جامع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقاصيل جامع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، رضي الله عنها في التنعيم بمكة وسبب تسمية الجامع بهذا الإسم .

قال مدير مركز تاريخ مكة فواز الدهاس، أن المسجد كان يسمى باسم ناعم ونعيم، وفي حجة الوداع التي قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، جاءها ما يأتي للنساء فلم تستطع تأدية العمرة فاعتمر النبي بدونها، ولما فرغ النبي من الحج قالت أم المؤمنين، أيعود الناس بأجرين وأعود بأجر؟.

وتابع الدهاس بأن الرسول ابتسم وأمر أخاها عبدالرحمن أن يأخذها إلى أقرب نقطة خارج حدود الحرم، فأخذها لمنطقة التنعيم لتنوي العمرة وبسبب هذه القصة أطلق اسمها رضي الله عنها على المسجد.