شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتحدى الإعاقة ويبع الخضار من على كرسي متحرك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع الشاب محمد الدواس أن يتغلب على الإعاقة التى لديه، ليعيش كفرد يستطيع أن يكسب رزقه بنفسه.

وأوضح الشاب أنه تعرض لحادث وهو في سنة 12 عاما، الأمر الذى أسفر عن إعاقة حركته بشكل طبيعي.

وأكد أنه رفض الجلوس على كرسيه المتحرك بدون عمل، واتجه لبيع الخضار والفاكهة في سوق شعبي، ثم استأجر محل له.

وأبدى سعادته بالعمل، مؤكدًا أنه يجنى مكاسب من عمله، وسيواصل مسيرته حتى يجمع الأموال اللازمة لاستكمال علاجه في الخارج.