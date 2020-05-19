اخبار السعوديه

مواطن يتحدى الإعاقة ويبع الخضار من على كرسي متحرك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتحدى الإعاقة ويبع الخضار من على كرسي متحرك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استطاع الشاب محمد الدواس أن يتغلب على الإعاقة التى لديه، ليعيش كفرد يستطيع أن يكسب رزقه بنفسه.

وأوضح الشاب أنه تعرض لحادث وهو في سنة 12 عاما، الأمر الذى أسفر عن إعاقة حركته بشكل طبيعي.

وأكد أنه رفض الجلوس على كرسيه المتحرك بدون عمل، واتجه لبيع الخضار والفاكهة في سوق شعبي، ثم استأجر محل له.

وأبدى سعادته بالعمل، مؤكدًا أنه يجنى مكاسب من عمله، وسيواصل مسيرته حتى يجمع الأموال اللازمة لاستكمال علاجه في الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتحدى الإعاقة ويبع الخضار من على كرسي متحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا