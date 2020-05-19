بالصور.. مغادرة 40 مواطن من كوريا الجنوبية في طريقهم إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عاد 40 مواطنا حيث غادروا كوريا الجنوبية متجهين الى المملكة، ضمن رحلات برنامج تيسير عودة المواطنين من الخارج.
ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بتيسير عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج إلى المملكة
وجرت عودة 40 مواطنا من كوريا الجنوبية تحت إشراف السفارة السعودية في سيول، وكان في وداعهم بمطار إنتشون الدولي بالعاصمة سيول، سفير المملكة لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي
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