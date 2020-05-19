شكرا لمتابعة خبر عن صورة للملك خالد بصحبة أمراء في المخيم الملكي بالمنطقة الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة قديمة الملك خالد بن عبدالعزيز، وهو جالس في المخيم الملكي بالمنطقة الشمالية.
وظهر الملك في الصورة، وهو يطالع بعض الإبل، ومعه بعض الأمراء، ومنهم الأمير عبدالله ، والأمير سلطان.
كما ظهر في الصور، التى تم التقاطها عام 1981م، الشيخ ناصر الشثري حفظه الله، وأصحاب المعالي رشاد فرعون، وغازي القصيبي، وهشام ناظر، وعبدالعزيز الخويطر -رحمهم الله-.
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