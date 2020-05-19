شاهد.. طريقة مراقبة "وزارة التجارة" لأسواق الذهب والمعادن الثمينة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة التجارة استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة أسواق الذهب والمعادن الثمينة. أكدت وزارة التجارة استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة أسواق الذهب والمعادن الثمينة. وأوضحت، في مقطع فيديو، طريقة مراقبتها للأسوق الذهب، حيث يقوم مراقبون متخصصون بفحص درجة نقاء وعيار الذهب. وأشارت إلى أن الجولات الرقابية تتضمن أيضا التأكد من صحة الدمغة، والتأكد من سلامة الفصوص، وضبط المتاجر الغير مرخصة أو المنتهية تراخيصها.

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