شكرا لمتابعة خبر عن «الخثلان»: ليلة 27 هي الأكثر موافقة لليلة القدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الليلة "الـ 27" هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.

وأوصى الشيخ سعد الخثلان، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، بالاجتهاد في قيامها والدعاء فيها؛ حيث قال: " بغروب شمس هذا اليوم الثلاثاء تحل ليلة سبع وعشرين، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، فاجتهدوا فيها.. ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ " .