شاهد.. مياه الأمطار تغمر شوارع أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهدت محافظة أبها خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة تسببت في تجمعات كبيرة من المياه في شوارعها. شهدت محافظة أبها خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة تسببت في تجمعات كبيرة من المياه في شوارعها. ورصد أحد قائدي المركبات في مقطع فيديو عاملا هو يقوم بتصريف المياه لتيسير حركة المركبات على الطريق. كما رصد في مقطع الفيديو كميات كبيرة من مياه الأمطار وهي تغمر الشوارع والطرقات. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم باستمرار هطول الأمطار على أبها حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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