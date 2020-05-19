معتمرو نيجيريا يغادرون إلى أوطانهم

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): غادر اليوم الثلاثاء معتمري جمهورية نيجيريا مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة متجهين إلى أوطانهم . غادر اليوم الثلاثاء معتمري جمهورية نيجيريا مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة متجهين إلى أوطانهم . جاء ذلك بعد انتهاء العزل الطبي لهم وظهور نتائج الفحص المخبري التي أكدت سلامتهم ،وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتحذها المملكة .

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