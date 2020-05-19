ضوابط جديدة لتملك غير السعوديين للعقار قريباً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعكف الهيئة العامة للعقار على دراسة تعديل تنظيم تملك غير السعوديين العقار ، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بما يسمح بتطوير القطاع العقاري . تعكف الهيئة العامة للعقار على دراسة تعديل تنظيم تملك غير السعوديين العقار ، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بما يسمح بتطوير القطاع العقاري . وأكد "عصام المبارك " محافظ الهيئة العامة للعقار أن الهيئة تعمل على وضع تصور شامل للرفع به للجهات المختصة . كما أكد أنه تم الإنتهاء من وضع استراتيجية شاملة للقطاع العقاري في المملكة ورفعها لمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية .

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