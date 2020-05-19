شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عامل مصري يكشف كيف تعاملت المملكة معه بعد الإشتباه في إصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق عامل وافد يحمل الجنسية المصرية مقطع فيديو يكشف تعامل المملكة معه بعد الإشتباه في إصابته بالفيروس .

وخلال الفيديو أوضح الشاب المصري حجم النظافة والإهتمام والرعاية التي يلقاها في المملكة ، مؤكداً أنه تم تخصيص غرفة له بالكامل مع توفير كافة المستلزمات .

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كما ألقى الضوء على توفير الأطعمة الموافقة للإشتراطات الصحية والمشروبات ووسائل الإتصال السريعة بالطاقم الطبي .

وأكد العامل أن هذه الغرفة تقدر فيها ثمن الليلة بأي فندق بمصر بـ 3000 دولار ولم تبخل بها حكومة المملكة على المصابين والمشتبه في إصابتهم من الوافدين مؤكداً أنه "عامل " ولم يتم التعامل معه على أساس منصب .

ووجه العامل المصري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – وسمو ولي العهد والمسؤولين بالمملكة .