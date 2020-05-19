شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يرُفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك عند الساعة 06:54 بتوقيت مكة المكرمة ، وعند الساعة 07:01 بتوقيت المدينة المنورة ، بينما يُرفع في العاصمة الرياض عند الساعة 06:33 م .

وستكون الدمام أول من يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:22 ، أما تبوك فستكون آخر من يرفع الأذان عند الساعة 07:20 ، وفيما يلي جدول بمواعيد أذان المغرب والصلوات في أغلب مدن المملكة :