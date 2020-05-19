شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يرُفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك عند الساعة 06:54 بتوقيت مكة المكرمة ، وعند الساعة 07:01 بتوقيت المدينة المنورة ، بينما يُرفع في العاصمة الرياض عند الساعة 06:33 م .
وستكون الدمام أول من يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:22 ، أما تبوك فستكون آخر من يرفع الأذان عند الساعة 07:20 ، وفيما يلي جدول بمواعيد أذان المغرب والصلوات في أغلب مدن المملكة :
كانت هذه تفاصيل خبر موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.