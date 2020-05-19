توزيع كسوة العيد والهدايا على أطفال جميع الأسر المتضررة بالحدود الشمالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في مبادرة لافته ، وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان امير منطقة الحدود الشمالية ورئيس جمعية "ساعد " بتوزيع كسوة العيد والهدايا على أطفال جميع الأسر المتضررة من أزمة في مبادرة لافته ، وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان امير منطقة الحدود الشمالية ورئيس جمعية "ساعد " بتوزيع كسوة العيد والهدايا على أطفال جميع الأسر المتضررة من أزمة كورونا وشمل التوجيه 3000 عيدية للأطفال وهدايا للأسر المتعطلة نتيجة الإجراءات الإحترازية . وأثنى الأمير فيصل على جهود رجال الأعمال والمواطنين الميسورين في دعم الأسر المتضررة والقائمين على مبادرة "عنين برأس " الخيرية .

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