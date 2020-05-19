شاهد.. شبان ينتحلون صفة رجال أمن ويعترضون طريق “مسن” !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله قيام شبان باعتراض طريق مسن بعد انتحالهم صفة رجال أمن.

وأظهر الفيديو شبان يرتدون الجلباب الأبيض ويعترضون طريق مسن ويحاولون إجباره على التوجه ناجية سيارة وقال أحدهم ” حكومة حكومة ” .

وأثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشبان.





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