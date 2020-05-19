فيديو.. لحظة نقل جثمان صالح كامل من المستشفى تمهيداً للصلاة عليه

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أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نقل جثمان رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل الذي وافته المنية مساء أمس (الإثنين)، من المستشفى إلى منزله بمدينة جدة تمهيداً لإجراءات الدفن بعد الصلاة عليه.

وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت أن الشيخ كامل توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة مساء أمس في أحد مستشفيات جدة.



