شاهد.. مواطن بحائل يمزق شيكات ويتنازل عن مطالباته المالية بمليون ريال ويعلّق على الواقعة

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تنازل مواطن من أهالي منطقة حائل عن ديونه ومطالباته المالية لدى الناس بمبلغ تجاوز المليون ريال لوجه الله تعالى.

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وقال المواطن محمد العنزي خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن بادرة التنازل عن الديون كانت موجودة منذ بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الديون وجدت نتيجة تجارة أقساط.

وفي السياق نفسه، أكد موثق الفيديو محمد الشلاقي أن بعض الدائنين حضروا إليه وطلبوا منه الشفاعة لدى صاحب الدين العنزي كي يوافق على تأجيل تسديد الديون لمدة شهر أو شهرين، مبيناً أنه تفاجأ بصاحب الدين يمزق الشيكات والمديونيات ويتنازل عن مطالباته لوجه الله.

وكان العنزي قد ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمزق عدداً من الشيكات ويعلن تنازله عن الديون لوجه الله تعالى، في تصرف لاقى إعجاب متداولي الفيديو، داعين الله له بخير الجزاء.