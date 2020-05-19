︎ :
.
أوضحت وزارة التجارة كيفية عمل مراقبيها على أسواق الذهب والمعادن الثمينة، مبينة أن ذلك يتم من خلال مراقبين متخصصين.
وبيّنت الوزارة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المراقبين يقومون بفحص درجة نقاء وعيار الذهب والتأكد من صحة الدمغة، ثم التأكد من سلامة الفصوص، وذلك عن طريق أجهزة مخصصة لذلك.
وأشارت إلى أنها تقوم بسحب عينات عشوائية دورياً لفحصها في مختبرات ومعامل ذكية، من أجل تقييم مطابقتها للمواصفات، ومن ثم ضبط المتاجر غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” توضح كيف تراقب أسواق الذهب والمعادن الثمينة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.