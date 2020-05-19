“التجارة” توضح كيف تراقب أسواق الذهب والمعادن الثمينة (فيديو)

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أوضحت وزارة التجارة كيفية عمل مراقبيها على أسواق الذهب والمعادن الثمينة، مبينة أن ذلك يتم من خلال مراقبين متخصصين.

وبيّنت الوزارة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن المراقبين يقومون بفحص درجة نقاء وعيار الذهب والتأكد من صحة الدمغة، ثم التأكد من سلامة الفصوص، وذلك عن طريق أجهزة مخصصة لذلك.

وأشارت إلى أنها تقوم بسحب عينات عشوائية دورياً لفحصها في مختبرات ومعامل ذكية، من أجل تقييم مطابقتها للمواصفات، ومن ثم ضبط المتاجر غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها.