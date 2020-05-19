بـ730 حالة.. الرياض تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا وجدة ثانيًا بـ526

تصدرت مدينة الرياض، المدن السعودية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت 730 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أصل 2509 حالات، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية بـ 526 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 358 حالة، والمدينة المنورة 296 حالة، والهفوف 117 حالة، والدمام 87 حالة، والطائف 66 حالة، والخبر 37 حالة، والجبيل 36 حالة، والظهران 19 حالة.

وسجلت حزم الجلاميد 18 حالة، والقطيف وتبوك 16 حالة لكل منها، وبريدة وشقراء 12 حالة لكل منها، والخرج 10 حالات، ومحايل عسير والهدا ونجران 9 حالات لكل منها، ونمرة 8 حالات، وحائل ووادي الدواسر 7 حالات لكل منها، وينبع وبيش 6 حالات لكل منها.

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فيما سجلت خميس مشيط والقويعية 5 حالات لكل منها، والجفر ورأس تنورة والدرعية 4 حالات لكل منها، والمبرز وبقيق وتثليث وعرعر وحوطة بني تميم 3 حالات لكل منها.

بينما تم تسجيل 2 حالة في كل من: النعيرية والمظيلف وشرورة وثادق والدلم.

كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من: رياض الخبراء وخيبر وبيشة وميسان وأم الدوم وظلم ورابغ والباحة وأملج وضباء وصبيا وحفر الباطن والقوز وثريبان والمزاحمية وضرماء ومرات.

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