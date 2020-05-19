وزارة الصحة: تسجيل 2509 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 329

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 59854، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2886، ما يرفع الإجمالي إلى 31634.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 329 حالة، بعد تسجيل 9.