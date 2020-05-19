بعد تكرارها.. أمير عسير يوجه بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا

أكد أن العمل جارٍ على 3 مشاريع قائمة لتحسين الشبكة
وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بمعالجة انقطاعات الكهرباء بمركز قنا بعد تكرارها خلال الأيام الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير (المكلف) سلطان الأحمري، في بيان له، أن أمير المنطقة وجه بسرعة دعم فرق الصيانة الميدانية من إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء.
كما كلف برفع جميع العوائق والصعوبات لمعالجتها للمساعدة بكل قوة في إيجاد الحلول العاجلة، التي تضمن عدم انقطاع الخدمة، حتى ينتهي العمل من ثلاثة مشاريع قائمة؛ لتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، يتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام 2020م.
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