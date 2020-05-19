أمير جازان: بيعة ولي العهد مسيرة حافلة بالإنجازات والفخر

قال الأمير «محمد بن ناصر بن عبدالعزيز» أمير منطقة جازان، إن ذكرى البيعة الثالثة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، تسطر تاريخًا جديدًا لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتأتي تأكيدًا لمحبة الشعب لقائد الرؤية التطويرية، والتي يحتفل بها مواطنو المملكة، ليعبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن، بلسان واحد يردد: "على السمع والطاعة، نجدد البيعة لولي العهد".

وأضاف أمير جازان، أن الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، تعدّ صفحة وطنية مشرقة، تحمل مسيرة تاريخية للوطن، خلال حكمة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شهدت معها المملكة قفزات تنموية، احتلت مكانة عالية بين كل دول العالم، ومشروعات عملاقة أسهمت في التنمية والازدهار، وحظيت بها كل مناطق المملكة، وكانت لها عظيم الأثر في حياة المواطنين.

وأضاف أمير جازان أن ذكرى البيعة شهدت أعمالًا تاريخية راسخة، اختصرت المسافات نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة، فولي العهد احتل قلوب المواطنين الذين يبادلونه الحب، لتواضعه، وحكمته، وبُعد نظره، وإن خطواته التطويرية تركت أثرًا إيجابيًا، وكانت لها عظيم الأثر في الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة التي يعيشها المواطن السعودي.

وأكد أن منطقة جازان تحظى باهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، وأن ما يتم اعتماده سنويًا من مشروعات تنموية للمنطقة، تعزز اهتمام الملك وولي العهد، وتشمل كل المجالات الخدمية والتنموية، والتي تسهم في مواصلة مسيرة العمل والتطوير في هذه المنطقة الغالية، فالقيادة الرشيدة تملك نظرة ثاقبة، وتعمل على الحفاظ على سلامة مواطني هذه البلاد، خلال الخطط الكبيرة لمكافحة جائحة كورونا.

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وأشاد بالجهود والتعاون من قبل جميع الجهات الحكومية وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، ورفع خالص التبريكات والتهاني لولي العهد، في ذكرى البيعة الثالثة، مجددًا -نيابة عن أهالي منطقة جازان- البيعة والولاء، سائلًا المولى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قيادته الحكيمة.

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