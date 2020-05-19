بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بالحديدة في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة، تقديم خدماتها العلاجية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وجرى خلال الفترة من 7 مايو إلى 13 مايو، ضخ 301.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 343.000 لتر مياه للخزانات، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

فيما راجعت العيادات خلال نفس الفترة في قسم الرعاية التكاملية 1.722 مستفيداً، وعيادة التحصين 5 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 153 فرداً، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 403 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 143 مريضاً.

كما أُجري الفحص المخبري لـ 1.959 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2.389 فردًا، واستقبل قسم التنويم 4 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 767 شخصًا، وعيادة نقل الدم 10 مرضى.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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