صحة نجران توضح حقيقة رفض علاج مريض مصاب بتقرحات سريرية

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، حقيقة ما تم تداوله حول رفض علاج مريض مصاب بتقرحات سريرية بمستشفى الملك خالد، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وذكرت صحة نجران في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه إشارة للرسالة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى معاناة أحد المرضى من تقرحات سريرية منذ عامين، والادعاء بقيام أحد الأطباء برفض علاجه في مستشفى الملك خالد بسبب إهماله لحالته الصحية؛ توضح صحة نجران، أن المريض راجع طوارئ مستشفى الملك خالد في عام 2019م، وقد كان يعاني من القرح السريرية، وقدم له العلاج اللازم.

وتابعت: «علمًا بأن علاج القرح السريرية يكمن أساسيًا في الوقاية، التي تتطلب تقليب المريض في السرير كل ساعتين والعناية بجلد المريض منزليًا، وعند ظهور أي جروح يستلزم استشارة الطبيب المختص في حينه بدون تأخير».

وأضاف البيان، أنه تم نصح المريض بالتنويم لإكمال علاج القرح السريرية وبعد تقييم حالته اقتضى الأمر تحويله إلى مستشفى القاضي التخصصي بنجران، للعلاج على حساب الدولة عن طريق شراء الخدمة، حيث أجريت له عدة عمليات وتحسنت حالته الصحية.

وأكدت صحة نجران، أن الطبيب لم يرفض خدمة المريض خلال آخر زيارة لمستشفى الملك خالد بتاريخ 29 يناير ۲۰۳۰ بعد تحويله من مستشفى القاضي التخصصي بسبب حرارة في الجسم مع كحة وحرقان في البول، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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وتم توجيه فريق من الرعاية الصحية المنزلية لتقييم حالة المريض وتدريب ذويه على الطرق الصحيحة للوقاية من الإصابة بالتقرحات السريرية.

وأكدت صحة نجران، أن خدمة المرضى واجب أخلاقي قبل أن تكون مسؤولية، وشهد الجميع أن الكادر الصحي تحملها بكل صدق وجد واجتهاد.

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