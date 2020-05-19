أمانة العاصمة المقدسة تغلق ثلاثة معامل غير مرخصة لتصنيع مطابخ الألمونيوم

جرى تطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة معامل تقوم بتصنيع مطابخ الألمونيوم دون الحصول على التراخيص اللازم. جاء ذلك حسبما صرح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي. وأضاف «مكاوي» أن الفرق الرقابية الميدانية كشفت عن ثلاثة مواقع غير مرخصة وجرى إغلاقها فورًا وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. وأكد استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات.

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