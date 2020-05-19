الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة وجازان

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقتي الباحة وجازان، مشيرة إلى تلك الحالة الجوية ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

في منطقة الباحة تشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والمراكز التابعة لها، مستمرة حتى الساعة 11 مساء.

وفي منطقة جازان تشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، واحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، ومستمرة حتى الساعة الـ9 مساءً.

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من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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