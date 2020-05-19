الصحة تطلق موقع الوقاية من كورونا



أطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا جديدا، باسم «الوقاية من كورونا »، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية. ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة، فيما يخص فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19»، بما في ذلك الإحصاءات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة، من الإصابات التراكمية، والحالات الجديدة، وحالات التعافي، والوفيات بجميع مناطق المملكة. ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في كل منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم. ويشمل الموقع عددا من الموضوعات، مثل تعريف كورونا الجديد وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز 937، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية. ويمكن الدخول على موقع «الوقاية من كورونا» على الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/ ويأتي إطلاق هذا الموقع تواصلا لجهود الصحة التوعوية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

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