مخالفة الإجراءات الاحترازية تغلق 4 منشآت تجارية بالمدينة المنورة



أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، 4 منشآت تجارية في نطاق بلدية العوالي، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا . وأكدت الأمانة استمرار متابعتها الأسواق والمتاجر، خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن. وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين، الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم «940»، أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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