السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعقيم 300 موقع وتنفذ 1271 جولة في مجال النظافة



المدينة المنورة 26 رمضان 1441هـ الموافق 19 مايو 2020م واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ مطلع شهر رمضان الجاري ضمن جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس

وتواصل أمانة المنطقة أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية واستمرار الجولات الرقابية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المراكز والمجمعات التجارية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق بلدي .

// انتهى //

16:37ت م

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المدينة المنورة 26 رمضان 1441هـ الموافق 19 مايو 2020م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ مطلع شهر رمضان الجاري ضمن جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، 593 جولة في مجال الإصحاح البيئي شملت تعقيم وتطهير أكثر من 300 موقع وأكثر من 25.000 آليه بـ 70 ألف لتر من المعقمات إلى جانب 1271 جولة في مجال النظافة العامة يباشرها 3697 كادراً .وتواصل أمانة المنطقة أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية واستمرار الجولات الرقابية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المراكز والمجمعات التجارية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق بلدي .// انتهى //16:37ت م0099

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