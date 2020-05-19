السعودية اليوم / رئيس جامعة أم القرى يدشن الموقع الإلكتروني لمجلة "منار الجامعة" في حلتها الجديدة



مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

دشن معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس العدد رقم 144 من مجلة منار الجامعة، في نسختها الإلكترونية الخاصة بجهود الجامعة في مواجهة جائحة

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التحول الإعلامي الرقمي لصفحات المجلة لتوثيق الأعمال والمبادرات التي أطلقتها جهات الجامعة عن بُعد في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مثمنًا دور الطلاب والطالبات في متابعة وتغطية المنجزات بشكل متواصل وإبرازها للمجتمع الجامعي كل 3 أشهر.

يُذكر أن مجلة منار الجامعة أول صحيفة صدرت عن قسم الإعلام عام 1403هـ، لتكون مساحة تدريبية لطلاب القسم، تعاقب على رئاسة تحريرها أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة في العمل الإعلامي، كان أولهم الدكتور أحمد غلوش، ويرأسها حاليًّا رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة، وشارك في إعدادها والعمل عليها طيلة مسيرتها نخبة من أعلام الجامعة في تخصصات وكليات متعددة.

وتعود المجلة بحلة جديدة تواكب التطورات الإعلامية بمشاركة فريق تحرير مكون من 30 طالبًا وطالبةً، تنطلق مهمتهم من جمع وتحليل المعلومات والأخبار وتحريرها وإعداد التغطيات الصحفية وتصويرها، بمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس في قسم الإعلام و7 استشاريين متخصصين في العمل الصحفي.

كما تعاونت المجلة مع كلية التصاميم في تنفيذ قوالب التصميم والجرافيكس لإنجاز الأعمال المتعقلة بالإنتاج والإخراج الفني لطالبات الكلية، في إطار عمل تكاملي بين القسم والكليات الأخرى ذات المجالات العلمية الموائمة لاهتمامات المجلة وطبيعة عملها.

// انتهى //

16:33ت م

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مكة المكرمة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس العدد رقم 144 من مجلة منار الجامعة، في نسختها الإلكترونية الخاصة بجهود الجامعة في مواجهة جائحة كورونا ، كما دشن الموقع الإلكتروني الأول للمجلة عقب مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 38 عامًا.وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التحول الإعلامي الرقمي لصفحات المجلة لتوثيق الأعمال والمبادرات التي أطلقتها جهات الجامعة عن بُعد في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مثمنًا دور الطلاب والطالبات في متابعة وتغطية المنجزات بشكل متواصل وإبرازها للمجتمع الجامعي كل 3 أشهر.يُذكر أن مجلة منار الجامعة أول صحيفة صدرت عن قسم الإعلام عام 1403هـ، لتكون مساحة تدريبية لطلاب القسم، تعاقب على رئاسة تحريرها أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة في العمل الإعلامي، كان أولهم الدكتور أحمد غلوش، ويرأسها حاليًّا رئيس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة، وشارك في إعدادها والعمل عليها طيلة مسيرتها نخبة من أعلام الجامعة في تخصصات وكليات متعددة.وتعود المجلة بحلة جديدة تواكب التطورات الإعلامية بمشاركة فريق تحرير مكون من 30 طالبًا وطالبةً، تنطلق مهمتهم من جمع وتحليل المعلومات والأخبار وتحريرها وإعداد التغطيات الصحفية وتصويرها، بمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس في قسم الإعلام و7 استشاريين متخصصين في العمل الصحفي.كما تعاونت المجلة مع كلية التصاميم في تنفيذ قوالب التصميم والجرافيكس لإنجاز الأعمال المتعقلة بالإنتاج والإخراج الفني لطالبات الكلية، في إطار عمل تكاملي بين القسم والكليات الأخرى ذات المجالات العلمية الموائمة لاهتمامات المجلة وطبيعة عملها.// انتهى //16:33ت م0098

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