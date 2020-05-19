السعودية اليوم / تنظيم لقاء خريجي كلية التمريض بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن بُعد



الدمام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، أمس، لقاءً عن بُعد لخريجي كلية التمريض، ضمن برنامج "تلاقي"، بإشراف وحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وعميدة كلية التمريض الدكتورة فريال القحطاني، وعدد من خريجي الكلية.

وأفادت الدكتورة القحطاني، أن اللقاء يهدف إلى تطوير العلاقات وتجديدها مع الخريجين وتبادل العديد من التجارب والاقتراحات والآراء مع صناع القرار، مشيرةً إلى مشاركة بعض الخريجين ببث مباشر عبر برنامج " زوم " من أرض الميدان لأحد المستشفيات الميدانية بمكة المكرمة والمخصصة لعلاج مصابي كوفيد 19، ومع أبطال الميدان في النزل الصحي، ومشاركة الجامعه بالخبرة المهنية والتجارب الميدانية متحدثين عن دورهم كخط دفاع أول في مواجهة جائحة الكورونا والاستماع لمقترحات تطويرية لبرنامج التمريض.

وأضافت أن اللقاء سجل مشاركة ما يقارب 530 شخصا في أقل من 24 ساعة، وأمتد لقرابة 3 ساعات، وشهد حضورا فعالا ومميزا لخريجي كلية التمريض بالجامعة من مختلف مناطق المملكة وخارجها لنقل تجربتهم خارج أرض الوطن، مشيرةً إلى أن عدد خريجي كلية التمريض بلغ 1744 خريجا وخريجة.

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16:31ت م

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