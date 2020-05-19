السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تواصل توزيع 81 طناً من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين في باكستان



إسلام آباد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان الإسلامية توزيع 81 طنا من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، في مدن وقرى باكستان واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 100 ألف صائم الشهر الكريم.

وشملت مناطق توزيع السلال الغذائية المنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد والمدن والقرى التابعة لها وإقليم البنجاب وإقليم خيبر بختون خواه وإقليم جلجت بلتستان, وإقليم السند مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي بهذه المناسبة الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تلمس حاجات المسلمين في جمهورية باكستان الشقيقة في شهر رمضان المبارك، مبيننا أن هذا البرنامج هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية, مؤكداً أنه رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع إلا أنها لم تمنع خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- عن فعل الخير والتوجيه به للمسلمين .

وأضاف " المالكي" أنه وجد كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله من قبل القيادات السياسية والإسلامية والمستفيدين من برنامج السلال الغذائية سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما لكل خير .

كما أعرب سعادة السفير نواف المالكي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن التنفيذ للبرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة وفق إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

وأوضح مدير مكتب الدعوة والإرشاد في سفارة المملكة العربية

// انتهى //

16:25ت م

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إسلام آباد 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان الإسلامية توزيع 81 طنا من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، في مدن وقرى باكستان واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 100 ألف صائم الشهر الكريم.وشملت مناطق توزيع السلال الغذائية المنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد والمدن والقرى التابعة لها وإقليم البنجاب وإقليم خيبر بختون خواه وإقليم جلجت بلتستان, وإقليم السند مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي بهذه المناسبة الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تلمس حاجات المسلمين في جمهورية باكستان الشقيقة في شهر رمضان المبارك، مبيننا أن هذا البرنامج هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية, مؤكداً أنه رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع إلا أنها لم تمنع خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- عن فعل الخير والتوجيه به للمسلمين .وأضاف " المالكي" أنه وجد كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله من قبل القيادات السياسية والإسلامية والمستفيدين من برنامج السلال الغذائية سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما لكل خير .كما أعرب سعادة السفير نواف المالكي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن التنفيذ للبرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة وفق إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا.وأوضح مدير مكتب الدعوة والإرشاد في سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان الأستاذ متعب بن محمد الجديعي، أن برنامج تفطير الصائمين تم تنفيذه في مدن وقرى باكستان طيلة شهر رمضان المبارك بمساهمة دعاة الوزارة, حيث تم توزيع 3000 سلة غذائية بواقع 81 طنا من المواد الأساسية التي تغطي احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقف خلف سير هذه المشاريع ويتابع أعمالها في جميع الدول.// انتهى //16:25ت م0095

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