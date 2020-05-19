السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1116 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



الدمام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1116 جولة منها 27 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 30 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و 17 مخالفة في مساكن العمالة، و 16 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 7 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 49 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إصدار 25 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 16.584 طناً من النفايات بمشاركة 20.004 أفراد و 3971 آلية ومعدة، وإزالة ٨٧٥٣ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 1221 كيلو جراما من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 12.893 موقعا عاما، وتنظيف وتطهير 2072 موقعا في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 385.518 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 39 خبراً، إضافة إلى نشر 103 تغريدات تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم لمنع انتشار هذه الجائحة، ومن أجل بيئة آمنة على الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز "٩٤٠".

// انتهى//

16:08ت م

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الدمام 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1116 جولة منها 27 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن 30 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و 17 مخالفة في مساكن العمالة، و 16 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 7 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و 49 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إصدار 25 شهادة صحية لعدد من المنشآت.وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 16.584 طناً من النفايات بمشاركة 20.004 أفراد و 3971 آلية ومعدة، وإزالة ٨٧٥٣ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 1221 كيلو جراما من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 12.893 موقعا عاما، وتنظيف وتطهير 2072 موقعا في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 385.518 لتراً من المعقمات والمطهرات.وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت 39 خبراً، إضافة إلى نشر 103 تغريدات تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم لمنع انتشار هذه الجائحة، ومن أجل بيئة آمنة على الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز "٩٤٠".// انتهى//16:08ت م0092

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