السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 475 جولة تفتيشية وتغلق مجمعًا تجاريا بصامطة



صامطة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة 475 جولة تفتيشية ورقابية خلال شهر رمضان المبارك شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمسلخ وسوق السمك والخضروات ، وذلك ضمن الحملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي علي دغريري، أن البلدية صادرات خلال تلك الجولات 1608 كيلو جرام و 10 لترات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وسجلت 79 مخالفة على عدد من المحلات المخلة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية. وأغلقت مركزا تجاريا لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رفع قرار منع الخروج والدخول من وإلى المحافظة.

وأكد في ختام تصريحه أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد.

// انتهى //

15:23ت م

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