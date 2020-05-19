السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع تهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوقائية بمديرية حيران



حجة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين مشروع تهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوقائية بمديرية حيران في محافظة حجة ولمدة 6 أشهر، يستفيد منه 10,861 فردًا.

وسيقوم مركز الطوارئ بتقديم خدمات الفرز والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية وعلاجها بالإضافة إلى توعية وتثقيف المجتمع المحيط، ويتبع إشرافيًا وفنيًا إلى مركز الجودة الصحي الممول كذلك من مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

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15:17ت م

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