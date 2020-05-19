مركز الملك سلمان يسلم ١٠٠ طن تمور لموريتانيا

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وأوضح المفوض المساعد للأمن الغذائي السيد محمد ولد محمد العيد ولد خيار زوال أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية المقدمة على المحتاجين، مضيفًا أن هذا الدعم وما سبقه من تعاون مثمر بين المفوضية والمركز يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني، كما يؤكد حرص قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على توطيد التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري بدوره أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وفخامة الرئيس الموريتاني، مبينًا أن المملكة تسعى لمد العون للأشقاء ودعم الجهود التي تقوم بها الدولة الموريتانية لصالح شعبها.
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