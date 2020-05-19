طوابير وتزاحم للمواطنين والمقيمين في تحلية أحد رفيدة !

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين بمحافظة أحد رفيدة استياءهم بسبب الازدحام والطوابير أمام محطة تحلية المياه بالمحافظة من أجل الحصول على صهاريج الماء لمنازلهم.

وتساءل البعض عن السبب في خلق هذه الزحمة بالرغم من تكدس الصهاريج في المحطة.

وقال بعض المواطنين: حاولنا الدخول والتسجيل عن طريق الموقع، ولم يفتح لنا الموقع، فتوجهنا للمحطة، وتفاجأنا بالطوابير والزحام وهذا أمر فيه خطورة على صحة المواطنين والمقيمين من انتقال أي عدوى بفيروس كورونا نتيجة هذا الوضع.

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وطالبوا من الجهات المسؤولة إيجاد حل لهذه الأزمة التي تتكرر سنويًا ومحاسبة كل متسبب فيها.

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