أطباء لـ”المواطن “: محمد بن سلمان قاد الحراك التنموي رغم التحديات

2020-05-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

هنأ عدد من الأطباء المختصين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد، وقالوا لـ”متابعات الخليج 365“، إن بلادنا الغالية وعلى اختلاف قطاعاتها الحيوية شهدت في عهد الأمير الشاب محمد بن سلمان تطورًا كبيرًا وملموسًا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- .

وأكدوا أن ولي العهد قاد الحراك التنموي برؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم.

مسيرة حافلة بالعطاء

في البداية يقول، البروفيسور طارق صالح جمال استشاري الأنف والأذن والحنجرة: إن ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان قاد مسيرة النهضة السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقلها إلى طور أكثر رحابة وعالمية، فقد تحولت المملكة إلى مرحلة جديدة التطور والازدهار، في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، إذ حرص ولي العهد بتوفير الخير والرفاهية للمواطن السعودي الذي يبادله الحب والولاء في صور تجسد أسمى معاني الولاء.

التطور ومواجهة التحديات

أما الدكتور وائل عواد استشاري النساء والتوليد فقال: إنه خلال العامين الماضين لولي العهد الأمير الشاب شهدت بلادنا نقلة نوعية كبيرة في كل المجالات رغم التحديات وذلك تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠، ومتابعة سموه الدائمة؛ مما كان له أكبر الأثر في استمرار المنجزات على مستوى مناطق السعودية، وكانت توجيهاته ومتابعته المستمرة مع المسؤولين بكل القطاعات الحافز على بذل المزيد من الوقت والجهد في سبيل مواكبة التطور العالمي ومواجهة التحديات، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود ولي العهد الأمين، وأن يمده بعونه وتوفيقه في استمرار الرقي ببلدنا المعطاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة ولاة أمرها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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مواجهة جائحة كورونا

ويؤكد الدكتور خالد باواكد استشاري طب الأسرة والمجتمع، أن التطور الذي شهدته بلادنا الغالية على يد الأمير محمد بن سلمان انطلق من رؤية واضحة ورسالة سديدة، ويأتي القطاع الصحي واحدًا من أهم وأبرز تلك القطاعات الحيوية المهمة التي أولاها ولي العهد- يحفظه الله – اهتمامًا بالغًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وقد نلمس ذلك الآن أكثر مع انتشار جائحة كورونا، إذ يتابع سموه شخصيًا الجهود المبذولة لتطويق الفيروس.

إنجازات وحراك تنموي

ويتفق الدكتور هشام عرب استشاري النساء والولادة مع الآراء السابقة فيقول: بلادنا الغالية في عهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، تشهد يومًا بعد يوم حراكًا تنمويًا في منشآتها وبناها التحتية والخدماتية، إذ شهدت السعودية تطورًا في كل المجالات المختلفة، وأن ما تحقق خلال العامين الماضيين من إنجازات ونجاحات كبيرة بقيادة سمو ولي العهد، هي مؤشرات حقيقية على الخطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا، كما أن الشعب السعودي الكريم أثبت أنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة.

تجديد البيعة والولاء

من جانبه يقول الدكتور نصرالدين الشريف استشاري الأطفال: “نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن ما تحقق خلال هذين العامين من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين وجهود سمو ولي عهده الأمين لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين، ويكفينا فخرًا أن تحتل السعودية المرتبة الأولى عربيًا والتاسعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر قوة وتأثيرًا في جميع النواحي، خاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفقًا للمركز الأمريكي “يو إس نيوز اند وورلد”.



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