حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال التسجيل في ساند

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا برنامج حساب متابعات الخليج 365، المستفيدين لتحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير على دخل المستفيد من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كالتسجيل في نظام ساند.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على استفسار أحد المغردين قال فيه: “أنا موظف قطاع خاص والآن تم تحويلي إلى ساند، وتم تغيير الدخل الشهري، هل أقوم بتعديله في الإفصاح عن الدخل؟”.

وقال برنامج حساب متابعات الخليج 365 ردًا على سؤال المستفيد: “إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة” وحذف الدخل السابق”.

تفاصيل دعم شهر مايو

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق، 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78% وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 48% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريالات، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط أيضًا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



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