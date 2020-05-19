3 مدن تسجل 1643 حالة كورونا وتعافي 2886 حالة جديدة

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة والتي بلغت 2509 حالات.

وجاءت الرياض في مقدمة الحالات التي تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث سجلت 730 حالة فيما سجلت جدة 528، مكة المكرمة 385، المدينة المنورة 296، الهفوف 117، الدمام 87، الطائف 68، الخبر 37، الجبيل 36، الظهران 19، وحزم الجلاميد 18.

من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي في السعودية لتصل إلى 31634، بعد تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة، فيما لا يزال 27891 يتلقون العلاج من بينهم 251 حالة حرجة.

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كما توزعت باقي الحالات على عدد من المدن السعودية كما في الشكل التالي:

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