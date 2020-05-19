السعودية | السعودية.. 2509 إصابات جديدة وتعافي 2886

شكرا لقرائتكم السعودية.. 2509 إصابات جديدة وتعافي 2886 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.
وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس #كورونا المستجد في المملكة.
كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي.
هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.
وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:
26 % إناث، ذكور 74 %
9 % أطفال، 87% بالغين ، 4 % كبار السن
35 % مواطنين | جنسيات أخرى 65 %
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