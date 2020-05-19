محمد بن مسعود - الدمام - ستحجر على المسافرين القادمين إليها لمدة أسبوعين رفعت إسبانيا اليوم (الثلاثاء)، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة ورحلات السفن القادمة من إيطاليا منذ 11 مارس (آذار) الماضي؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ونقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية، أنه سيتعين وضع المسافرين القادمين من إيطاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مثلهم مثل غيرهم من الوافدين إلى إسبانيا، التي لا تزال في حالة طوارئ.إسبانيا فيروس كورونا الجديد إسبانيا ترفع الحظر الجوي والبحري المفروض على إيطاليا بسبب "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19 رفعت إسبانيا اليوم (الثلاثاء)، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة ورحلات السفن القادمة من إيطاليا منذ 11 مارس (آذار) الماضي؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ونقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية، أنه سيتعين وضع المسافرين القادمين من إيطاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مثلهم مثل غيرهم من الوافدين إلى إسبانيا، التي لا تزال في حالة طوارئ. Advertisements 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 03:34 PM ستحجر على المسافرين القادمين إليها لمدة أسبوعين ستحجر على المسافرين القادمين إليها لمدة أسبوعين رفعت إسبانيا اليوم (الثلاثاء)، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة ورحلات السفن القادمة من إيطاليا منذ 11 مارس (آذار) الماضي؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ونقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية، أنه سيتعين وضع المسافرين القادمين من إيطاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مثلهم مثل غيرهم من الوافدين إلى إسبانيا، التي لا تزال في حالة طوارئ. ، إسبانيا ترفع الحظر الجوي والبحري المفروض على إيطاليا بسبب "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا ترفع الحظر الجوي والبحري المفروض على إيطاليا بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.