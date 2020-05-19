، قطر تعترف بوجود إصابات بـ"كورونا" في سجنها المركزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هيومن رايتس ووتش" تحذر من اتساع العدوى

اعترفت قطر اليوم (الثلاثاء)، بوجود 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد سجونها.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي في بيان أوردته "فرانس 24" أنه "جرى اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي دون تسجيل أي حالة وفاة".

وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى إحدى المرافق الطبية المجهزة خصيصًا لاستقبالهم.

وأشار المكتب إلى تفاقم الحالة الصحية لاثنين من المصابين بالفيروس، ونقلهما إلى إحدى المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات.

من جانبها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من إمكانية تعرض سجناء آخرين لخطر الإصابة بالمرض.

وبينت المنظمة أنها تحدثت مع ستة محتجزين غير قطريين وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر.

وأضافت أن السجناء أوضحوا أن سلطات السجن فرضت قيودًا إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية.قطر فيروس كورونا الجديد