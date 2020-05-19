محمد بن مسعود - الدمام - 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 03:31 PM ليرتفع عدد الإصابات إلى 8259 حالة النرويج: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات النرويج: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات سجلت النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8259 حالة.

وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليستقر عدد حالات الوفاة عند 233 حالة. الكلمات المفتاحية ، النرويج: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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