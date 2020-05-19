، أطراف النزاع السوري يتفقون على الاجتماع في جنيف لبحث الدستور ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بيدرسن" لم يحدد الموعد

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن، اليوم (الثلاثاء)، أن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددًا في جنيف للتفاوض على الدستور.

وأشار "بيدرسن" إلى أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لبدء رأب عدم الثقة العميق بينها، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح المبعوث الأممي أن أطراف الصراع اتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن وباء كورونا المستجد.

ولم يحدد تاريخًا للاجتماع غير أنه بين أنه لن يكون ممكنًا عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر "بيدرسن" ما جاء في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي أمس، حثً فيها الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن